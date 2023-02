Vede la ex in un bar, entra e la minaccia di morte. Lei si barrica in bagno e chiama la polizia

Nella segnalazione fatta alla centrale operativa della questura di Verona aveva riferito di essersi trovata faccia a faccia con l’uomo che, per anni, l’aveva maltrattata. Quando i poliziotti l’hanno raggiunta, poco prima delle 16 di martedì, l’hanno trovata barricata all’interno del bagno del bar dal quale aveva richiesto aiuto, terrorizzata dalla presenza dell’ex compagno che, dopo averla vista nel locale, era entrato ed aveva iniziato a minacciarla di morte.

Le verifiche effettuate dagli agenti delle Volanti intervenuti hanno consentito di accertare che l’uomo, già nel giugno 2021, era stato ammonito dal questore Petricca per il comportamento violento ed aggressivo assunto nei confronti dell’ex fidanzata nel corso dei tre anni di relazione che avevano intrattenuto. Oltre a questo, sarebbe emerso che proprio quella mattina la donna aveva proceduto a denunciare il suo aggressore: una decisione presa in seguito all’ennesimo approccio violento dell’ex che, solo un paio di sere prima, l’aveva nuovamente avvicinata, insultata, minacciata e picchiata.

Alla luce di quanto emerso, l'autorità giudiziaria ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l’applicazione nei confronti del 28enne della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex fidanzata, con l’ulteriore prescrizione di non comunicare con lei con alcun mezzo e di mantenere, anche in caso di incontro casuale, una distanza mai inferiore ai 300 metri.