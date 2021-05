Evade dagli arresti domiciliari a Montichiari, arrestato al casello di Peschiera

Lo hanno fermato i carabinieri, che lo hanno pure sanzionato per non aver rispettato il coprifuoco

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Peschiera del Garda hanno arrestato per il reato di evasione un giovane originario di Montichiari (provincia di Brescia). Le iniziali del nome dell'arrestato sono K.O. ed è un classe '98. A suo carico pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere come aggravamento di una pena ancora da scontare.

La pattuglia dei militari ha incrociato il ragazzo vicino al casello autostradale di Peschiera. K.O. era alla guida di un'auto e, alla vista dei carabinieri, ha tentato di cambiare repentinamente direzione. Il comportamento non è passato inosservato agli operatori che lo hanno raggiunto e controllato.

Il giovane avrebbe detti ai carabinieri di aver perso i documenti il giorno prima, ma ha fornito una fotografia della sua carta d'identità. Identificato K.O., i carabinieri hanno scoperto che il ragazzo era sottoposto agli arresti domiciliari a Montichiari dal 27 marzo 2021, dove stava scontando una pena per il reato di estorsione commesso l'anno precedente. Riscontrata quindi la flagranza del reato di evasione, i carabinieri hanno arrestato il giovane e lo hanno pure multate per il mancato rispetto del coprifuoco.

Questa mattina, si è celebrato il rito direttissimo e l'arresto è stato convalidato. Nel corso della mattinata è stato poi appreso che ieri era stata emessa dalla Corte d'Appello di Brescia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di K.O., poiché si era già allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione il 28 aprile scorso, facendo di fatto perdere le proprie tracce. K.O. è stato quindi condotto nel carcere di Trento.