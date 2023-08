Evaso da Montorio grazie ad un permesso premio, viene rintracciato ed arrestato a Roma

A marzo aveva approfittato di un permesso premio per non far più ritorno nel carcere di Montorio, dov'era detenuto per rapina e possesso di armi, inziando così il suo periodo di latitanza. M.G., 42 anni, alla fine è comunque tornato dietro le sbarre, quando intorno alle 13.30 di martedì primo agosto il nucleo investigativo della polizia penitenziaria di Roma lo ha arrestato.

Come spiegano Lorenzo Nicolini su RomaToday, il ricercato si trovava in un supermercato di via di Torrevecchia, nella Capitale, quando è stato individuato dagli agenti che lo hanno bloccato e condotto in carcere. Già dai momenti immediatamente successivi alla sua fuga, aveva preso il via una serrata attività investigativa, coordinata dalla procura di Verona e delegata al nucleo investigativo regionale di Padova.

L'evaso, negli ultimi giorni, era stato segnalato a Roma, in particolare in zona Primavalle. Le ricerche del nucleo investigativo regionale di Roma in stretta collaborazione con il collaterale nucleo di Padova e coordinate dal nucleo investigativo centrale, sono dunque scattate subito: al termine di servizi mirati di osservazione e pedinamento, è stata così messa la parola fine alla latitanza del 42enne.

M.G. è stato associato presso la casa circondariale di Rebibbia ed ora la sua situazione dal punto di vista penale si è aggravata.