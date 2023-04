Ricercato per evasione fiscale in Romania, 43enne portato in carcere a Montorio

Era ricercato per evasione fiscale e su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dal tribunale di Arad, in Romania. L’uomo, un romeno di 43 anni, è stato arrestato dalla polizia a Verona, mentre soggiornava all'Hotel Sammicheli di Via Valverde.

Erano le 3.45 di questa notte, 18 aprile, quando la sala operativa della questura scaligera ha ricevuto la segnalazione di Alloggiati, il sistema informatico che consente di scovare la presenza di latitanti o persone con provvedimenti a carico da eseguire che alloggiano all’interno di strutture ricettive.

Immediato è stato l’intervento degli agenti della squadra volanti, che hanno raggiunto l'hotel ed hanno prelevato il 43enne. L'uomo è stato accompagnato in questura per gli accertamenti di rito e poi arrestato. Il ricercato era incensurato in Italia ed aveva preso residenza in provincia di Belluno, ma in Romania avrebbe evaso le tasse.

Da questa mattina, il cittadino romeno si trova in carcere a Montorio per scontare la pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione.