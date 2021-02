Evade dai domiciliari a Terrazzo per fare una rapina a Padova: donna arrestata

Si trovava agli arresti domiciliari, quando ha deciso di evadere per andare a mettere a segno un colpo in un negozio di elettronica.



Si tratta di una 33enne di Terrazzo Veronese, che nel tardo pomeriggio del 23 maggio ha deciso di violare la misura cautelare cui era sottoposta per reati contro il patrimonio. Come riferiscono i colleghi di PadovaOggi Entrata al negozio Mediaworld di via Venezia ha cercato di rubare un telefono da 350 euro, ma l’addetto alla vigilanza non l’ha lasciata scappare e ha cercato di bloccarla. In tutta risposta la 33enne lo avrebbe aggredito per riuscire a scappare, procurandogli anche diverse lesioni, i carabinieri però alla fine l’hanno arrestata per evasione e rapina impropria, riportandola poi a casa di nuovo agli arresti domiciliari.