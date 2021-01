Evade dai domiciliari e con un amico tampona un taxi con un motorino rubato

Si trovava agli arresti domiciliari, ma ha deciso di ignorare la misura cautelare e le restrizioni alla circolazione previste dalla vigente normativa, così è evaso nel cuore della notte, allontanandosi da casa a bordo di un motociclo rubato guidato da un connazionale pregiudicato. La fuga dei due uomini però è stata breve: dopo poche centinaia di metri, infatti, il motociclo ha tamponato un taxi, finendo rovinosamente a terra ed attirando l’attenzione di una Volante della Polizia di Stato di Verona che stava passando di lì.

Il tutto si è verificato intorno alle 00.50 di mercoledì, quando nel corso di un normale servizio di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti hanno notato in Corso Venezia, all’altezza di via Torbido, un motociclo riverso sull'asfalto, accanto al quale si trovava un ragazzo che stava cercando di prestare soccorso al conducente rimasto a terra con le gambe bloccate sotto il mezzo. Sul posto era presente anche un taxi che, come accertato dai successivi rilievi delle forze dell'ordine, era stato tamponato dal motociclo.

Gli operatori sono, pertanto, intervenuti immediatamente per sincerarsi delle condizioni delle persone coinvolte, prestando i primi soccorsi all'uomo rimasto a terra.

Approfittando di tale situazione, l’altro giovane che viaggiava sul motociclo avrebbe tentato di dileguarsi dal luogo del sinistro, ma è stato prontamente fermato e subito riconosciuto dagli agenti. Si trattava di H.K., 35enne cittadino tunisino, gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, ricettazione, danneggiamento ed evasione ed attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Anche il conducente del motociclo, T.K., 50enne tunisino, era già noto alle forze dell’ordine e in suo possesso gli agenti avrebbero trovato un bastone telescopico.

Dai primi accertamenti infine è emerso che il mezzo su cui viaggiavano i due era rubato.

H.K. dunque è stato arrestato per evasione, mentre T.K., è stato denunciato per ricettazione e possesso di armi od oggetti atti ad offendere. Il 35enne inoltre non sarebbe nuovo a simili episodi: soltanto lo scorso 23 dicembre, infatti, era stato arrestato per lo stesso reato.

Entrambi sono stati poi sanzionati per la violazione della vigente normativa per il contenimento del contagio epidemiologico, trovandosi fuori casa senza giustificato motivo dopo le ore 22.

Nella mattinata di giovedì, all’esito del rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto e ripristinato la misura degli arresti domiciliari.