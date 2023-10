Europei 2032 in Italia e Turchia, «è cosa fatta». Verona candidata: 5 i posti a disposizione

L'Europeo del 2032 in Italia e Turchia «è cosa fatta. È stato combinato, deciso e condiviso. Si è lasciato campo libero alla Gran Bretagna per quello del 2028. Domani è previsto il voto, ma è cosa fatta». Sono le parole di Evelina Christillin, membro Uefa del Consiglio della Fifa, a Radio anch'io sport su Radio 1, riportate anche dall'agenzia Dire

«Ci sarà una breve presentazione fatta da Gravina, Buffon e Ilaria D'Amico e poi si lavorerà sugli stadi», continua Christillin che conferma il dimezzamento del progetto iniziale che prevedeva 10 sedi. Le città che ospiteranno l'Europeo saranno infatti 5: «È un accordo preso in sede Uefa dalle due federazioni, ma c'è una specie di contest tra le città per ripristinare o fare del tutto nuovi degli stadi che in questo momento sono il problema principale dell'Italia. Le 10 città dovranno presentare i progetti per la fine del 2026».

Tra le città in ballo c'è anche Verona, insieme a Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Cagliari.

La notizia della candidatura del capoluogo scaligero era stata accolta come un'ottima notizia soprattutto dall'amministrazione comunale, che in caso di assegnazione potrebbe avviare un processo di adeguamento dello stadio Bentegodi. Ora però il dimezzamento del numero degli stadi mette a rischio questo progetto.