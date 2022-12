Etichette non in regola: sequestrati 527 prodotti e sanzioni al titolare del punto vendita

Un negozio di Bussolengo è stato multato dagli ispettori della Camera di Commercio di Verona per aver messo in vendita 527 prodotti di abbigliamento e calzature non in regola. Ancora un sequestro, dunque, nel corso di un’attività ispettiva presso un punto vendita veronese, volta alla verifica della conformità dell’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati dagli ispettori camerali 465 prodotti tra felpe, maglioni, intimo, camicie, calze, per un totale di 27 tipi di capi di abbigliamento, e 62 paia di calzature di 14 tipologie. Al sequestro amministrativo seguiranno sanzioni per 1800 euro al titolare del punto vendita che è specializzato in prodotti tessili, abbigliamento e calzature.

«Per la sicurezza dei consumatori – spiega Riccardo Borghero, segretario generale della Camera di Commercio di Verona – i prodotti tessili e le calzature debbono riportare delle informazioni minime, che devono essere presenti al momento della vendita all’utente finale. La vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti è volta a garantire la correttezza negli scambi e la tutela del consumatore e delle imprese dalla concorrenza sleale».

Svariate calzature sono risultate prive di etichetta di composizione mentre nel caso dei prodotti tessili alcune etichette di composizione non erano conformi (per utilizzo di denominazioni delle fibre tessili non in lingua italiana); quasi tutti i prodotti erano privi dell’indicazione di identità ed estremi del produttore/importatore. L'Ufficio Vigilanza prodotti effettua ispezioni in specifici settori, controllando: prodotti tessili, calzature, giocattoli, materiale elettrico a bassa tensione, dispositivi di protezione individuale (es. occhiali da sole).