Estorsione e rapina con coltello a Veronetta: 40enne fermato dai carabinieri

Noto alle forze dell'ordine, è ritenuto responsabile di due reati commessi a giugno nel quartiere di Verona. Nei suoi confronti dunque il gip del tribunale scaligero ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Verona Principale e da quelli della sezione radiomobile.

Gli accertamenti eseguiti infatti avrebbero permesso di il 40enne di origine tunisina, pluripregiudicato, come l'autore di “estorsione continuata” e di “rapina aggravata”.

Relativamente al primo caso, sarebbe emerso che lo straniero, per almeno un mese, avrebbe più volte molestato un suo conoscente raggiungendo sul luogo di lavoro al fine di obbligarlo a farsi consegnare varie somme di denaro, dietro minacce di violente percosse. In particolare, in un’occasione, l’uomo avrebbe persino avvicinato la vittima mentre era in locale pubblico con altri amici e, sempre con pesanti minacce, lo avrebbe costretto a prelevare da uno sportello bancomat, per ottenere i soldi richiesti.

Inoltre il 40enne sarebbe stato identificato quale autore di una rapina ai danni di un cittadino extracomunitario all’esterno di un supermercato di Veronetta. In questa circostanza, dopo aver minacciato la vittima con un coltello, si sarebbe impossessato del suo denaro e del suo telefono cellulare, per poi far perdere le sue tracce.