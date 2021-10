Rientrato in Italia dopo essere stato espulso, trovato dai carabinieri e arrestato

Dal 2016, a seguito di condanna per uso di atto falso, non poteva tornare nel Bel Paese per 10 anni. È stato condannato a 6 mesi di reclusione e portato in carcere a Montorio

Era stato espulso dall'Italia nel 2016 a seguito di condanna per uso di atto falso, con divieto di rientro per 10 anni. Tuttavia, aveva deciso di tornare nel Bel Paese per riunirsi agli amici ed alla ex compagna. A riconoscerlo e a bloccarlo in una via periferica di Verona sono stati i carabinieri di San Massimo.

Dopo il rito direttissimo in tribunale, l'uomo è stato nuovamente condannato e condotto in carcere per scontare una pena di sei mesi di reclusione.