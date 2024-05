Espulso e denunciato per rapina, lo trovano con 70 grammi di hashish

Nei giorni scorsi era stato denunciato per rapina, non era in regola con le norme in materia di immigrazione e su di lui pendeva l'ordine del questore di lasciare l'Italia. Ciò nonostate ieri, 10 maggio, un 25enne di origini marocchine si aggirava insieme ad un minore in Piazza Pradaval.

Ad accorgersi del giovane, intorno alle 16, sono stati gli agenti della polizia locale, i quali sono stati insospettiti da un forte odore di hashish. Gli operatori hanno quindi fermato il 25enne ed il minore per un controllo. In quel momento, il ragazzo ha passato con un gesto repentino il proprio marsupio al minorenne. E quando poi gli agenti hanno chiesto di mostrarglielo, il 25enne ha provato a strapparglielo di mano per riappropriarsene. Non riuscendo, però, a vincere la presa, il giovane è scappato.

L'immediata nota di rintraccio che la polizia locale ha condiviso con la Questura ha reso breve la fuga del giovane, che è stato intercettato da una volante della Polizia dopo pochi metri. Il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish e di 185 euro in contanti che sono stati sequestrati come presumibile provento dell'attività illecita.

Il 25enne è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma approfondendo i controlli i poliziotti hanno scoperto che il giovane, appena dieci giorni fa, era stato denunciato per rapina. Inoltre, il giovane era stato espulso perché non in regola sul territorio nazionale ed era anche inottemperante ad un ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

Questa mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura. E su nuovo ordine del questore, il 25enne è stato espulso con decreto prefettizio.