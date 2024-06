Esplosione in una fabbrica di alluminio, due ustionati in terapia intensiva a Verona

Sono otto gli operai coinvolti nell'esplosione avvenuta poco dopo la mezzanotte di oggi, 21 giugno, alla Aluminium Bozen, azienda metallurgica di Bolzano che produce estrusi di alluminio.

Gli elicotteri di soccorso Pelikan, Aiut Alpin Dolomites e Trentino Emergenza si sono messi in volo di notte per portare cinque feriti nei più vicini centri di grandi ustionati, riferisce Today.it. E sono due gli operai portati a Verona. Gli altri sono stati portati a Padova, a Milano e a Murnau in Baviera, mentre i feriti più lievi sono stati ricoverati nell'ospedale di Bolzano.

L'allarme nello stabilimento è scattato poco dopo la mezzanotte a seguito di una forte esplosione, le cui cause sono ancora da accertare. Questa esplosione ha generato un incendio nel magazzino dove i dipendenti impegnati nel turno di notte sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e la polizia. E la procura di Bolzano ha aperto un'inchiesta.

In mattinata, Aoui di Verona ha fatto sapere che «i due pazienti ustionati provenienti da Bolzano sono ricoverati in prognosi riservata in terapia intensiva per stabilizzare le condizioni cliniche generali, che sono apparse da subito critiche. Ci vorranno alcuni giorni per ristabilire il quadro clinico e procedere poi con le medicazioni successive. I trattamenti saranno lunghi perché i pazienti, due uomini di origini straniera, sono arrivati con ustioni diffuse: uno al 47% del corpo e l’altro al 30%. Per entrambi le ferite riguardano viso e torace, mentre uno è ustionato anche agli arti superiori e l’altro a quelli inferiori».

I due feriti sono stati sottoposti fino alle 12 ad uno speciale trattamento eseguito al centro ustioni dell'ospedale di Borgo Trento, diretto dal dottor Maurizio Governa primario di chirurgia plastica. Il centro scaligero è un'eccellenza in Italia nell’utilizzo di un farmaco innovativo per il debridement enzimatico. È l’applicazione sulla lesione di uno speciale gel di enzimi proteolitici ad aiutare l'asportazione del tessuto necrotico causato dalla scottatura, anche in zone molto estese del corpo. La rimozione dalla cute di tessuti devitalizzati, siero-crostosi o infetti, ma anche di pus, ematomi, corpi estranei o detriti, infatti, non avviene più per via chirurgica, evitando quindi sanguinamenti e degenze più lunghe. I due pazienti sono stati collocati in una speciale vasca per la detersione e il successivo trattamento con il medicinale frutto di biotecnologie.

Infine, dopo l'incidente, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato per lunedì 24 giugno uno sciopero di 8 all'Aluminium e di 4 ore in tutto il settore metalmeccanico dell'Alto Adige. «Sono disarmato di fronte all’ennesimo bruttissimo incidente sul lavoro - ha commentato Roberto Toigo, segretario generale di Uil Veneto - In attesa che venga fatta chiarezza, ricordo l’importanza della formazione e del rispetto delle norme sulla sicurezza. Ed è fondamentale l’alleanza con le istituzioni, le organizzazioni datoriali e i lavoratori stessi per garantire un luogo di lavoro sicuro, giusto e dignitoso».