Esplosione nel capannone, tragedia sfiorata alle Acciaierie Venete di Dolcè

Tragedia sfiorata nello stabilimento di Acciaierie Venete, in Via Passo di Napoleone a Dolcè.

Ieri, 24 luglio, è esploso un discagliatore, ovvero una grande bombola che getta acqua ad alta pressione per rimuovere la cosiddetta "scaglia" dai prodotti semilavorati appena usciti dal forno. L'esplosione è stata molto forte ed ha causato enormi danni al capannone, ma per fortuna non ha coinvolto nessun operaio.

I rappresentanti dei lavoratori avevano segnalato una perdita della bombola e la proprietà aveva rassicurato che le lavorazioni si sarebbero svolte in piena sicurezza, in attesa della sua sostituzione prevista ad agosto. Sicurezza che, però, non è stata garantita, visto quanto avvenuto ieri.

Inoltre, il discagliatore era stato sistemato più volte in passato, ma i sindacati non hanno avuto nessun riscontro sulle certificazioni che dovrebbero essere rilasciate dopo simili interventi strutturali.

«Non possiamo accettare che la questione sicurezza sia gestita con tale leggerezza, mettendo a rischio la vita dei lavoratori - hanno commentato Devis Bonomini della Fiom Cgil di Verona e Stefano Bissoli della Fim Cisl di Verona - La sicurezza deve basarsi su azioni concrete e valutazioni legate anche alle conformità dei materiali in uso. Chiederemo all’azienda un immediato tavolo di confronto sull’accaduto, riservandoci di coinvolgere le autorità competenti in materia di sicurezza e di proclamare tutte le iniziative necessarie per tutelare l’intera forza lavoro».