Banditi fanno esplodere il bancomat del supermercato e tagliano la corda

Un altro assalto ad un bancomat si è consumato nella notte tra lunedì e martedì.

Intorno alle 3.30 circa, a Bussolengo, due persone avrebbero fatto saltare lo sportello automatico della filiale della banca BPM di via Verona 45, situata all'esterno del supermercato Martinelli, utilizzando un innesco esplosivo. Verosimilmente i criminali si sono poi dati alla fuga lungo la SS12, mentre sul luogo del colpo sono arrivati i carabinieri della SIS del Comando provinciale di Verona, per analizzare la scena.

Le indagini del caso sono nelle mani dei militari del NOR di Peschiera e della stazione di Bussolengo, che hanno iniziato a raccogliere le testimonianze di alcuni residenti della zona e visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza del supermercato e delle vie limitrofe. Dai primi accertamenti sembrerebbe che i banditi siano stati costretti ad allontanarsi a mani vuote, mentre l'esplosione ha causato danni all'ingresso del supermercato che sono in corso di quantificazione.