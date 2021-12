Urla, bestemmie e aggressione al padre confessore: esorcismo di 8 ore per la trentenne

«Alla fine, tutti erano stremati e la ragazza è stata portata dal fratello in provincia di Verona». Attualmente, come confermato anche dalla Questura di Vicenza, si troverebbe in una casa di accoglienza.

Si tratta della 30enne che domenica scorsa è stata al centro di un esorcismo al Santuario della Madonna di Monte Berico. Come spiega Pietro Rossi su VicenzaToday, l'edificio sacro è noto nel mondo cattolico: eretto sul colle che sovrasta il capoluogo vicentino dopo due apparizioni della Madonna (nel 1426 e nel 1428), nel 1904 venne elevato da Papa Pio X al rango di basilica minore.

La 30enne, portata al Santuario dai famigliari, avrebbe iniziato ad agitarsi dentro il confessionale, urlando e bestemmiando, e aggredendo infine il padre confessore. Spaventati anche i numerosi fedeli presenti per la cerimonia della messa. «È stata una manifestazione nella quale è venuto fuori di tutto», ha commentato Carlo Maria Rossato, priore del santuario «Grida, urla che hanno spaventato molti fedeli, non è mai accaduto (a parte per il Covid) che abbiamo dovuto chiudere la penitenziaria».

Sul posto si sono diretti anche Suem e Polizia, ma non sarebbero intervenuti. «Dalle 11 del mattino alle 20 della sera - spiega il priore su VicenzaToday - è stato fatto quello che si può chiamare un esorcismo, anche se la preghiera di esorcismo è un percorso di fede più complesso, che può durare anche anni». Guidati dal frate esorcista di stanza al santuario, padre Giuseppe Bernardi, i religiosi avrebbero svolto il rito per liberare la giovane da quella che sarebbe stata riconosciuta come una “possessione diabolica”.