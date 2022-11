Incendio in stazione e un addetto perde i sensi: esercitazione di RFI a Sommacampagna

Un’esercitazione per verificare in un caso di emergenza l’efficacia delle procedure di sicurezza, dei tempi di risposta, del coordinamento delle strutture sul territorio e la corretta applicazione del Piano Generale di Emergenza.

L’ha organizzata mercoledì Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) nella stazione di Sommacampagna, sulla linea Milano – Venezia, con il coordinamento della Prefettura di Verona.

L’esercitazione ha visto coinvolto il personale del Nucleo NBCR coordinato dal responsabile provinciale, personale RFI, operatori SUEM 118, agenti della Polfer e funzionari del Comune

Tutte le operazioni si sono concluse secondo le modalità programmate, mentre durante l’esercitazione, svoltasi sul binario di manovra della stazione, la circolazione dei treni è proseguita senza interruzioni su tutta la linea Milano – Venezia.

Lo scenario

Lo scenario prospettato è quello di un ipotetico principio d’incendio provocato da un’avaria a bordo di un mezzo di trazione, con una falla nella parete inferiore del mantello e le fiamme che rischiano di propagarsi ai carri in cui è contenuta una sostanza pericolosa. È stato, inoltre, simulato un infortunio con perdita dei sensi di un addetto alla condotta del mezzo, intervenuto dopo aver diramato l’allarme per tentare di spegnere le fiamme. Come da programma, accortosi dell’accaduto, un collega ha allertato immediatamente il soccorso sanitario.

Il successivo intervento del 118 e dei vigili del fuoco ha consentito una corretta valutazione dell’emergenza e dato il via alle operazioni per la messa in sicurezza del figurante infortunato, del materiale rotabile e dell’infrastruttura ferroviaria.

Sono stati prontamente attivati i protocolli di comunicazione previsti per la gestione dell’emergenza con il coinvolgimento dei soggetti interessati: Prefettura di Verona, vigili del fuoco, forze dell’ordine, COC Polfer Verona, Protezione civile, RFI.