Stanchi, perdono l'orientamento in Val Sorda: escursionisti recuperati dal Soccorso alpino

Erano circa le 14.40 di domenica, quando il Soccorso alpino di Verona è stato allertato dalla centrale del 118 per una coppia di escursionisti in difficoltà in Val Sorda, a Marano di Valpolicella.

Rientrando verso Malga Biancari dopo aver completato il giro ad anello, i due amici avevano mal interpretato un segnale, perdendo l'orientamento. Stanchi e preoccupati, avevano quindi chiesto aiuto fornendo le coordinate del punto in cui si trovavano.

In loro aiuto è quindi partita dall'alto una squadra composta da 4 soccorritori, che in una ventina di minuti ha raggiunto l'uomo e la donna di Verona. Imbragati in via precauzionale e assicurati con una corda corta, i volontari hanno fatto superare alla coppia l'ultimo tratto disagevole del percorso, per poi accompagnarli alla loro auto.