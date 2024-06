Sfinita durante un'escursione sul Baldo, 58enne salvata in elicottero

Intervento di soccorso in elicottero ieri, 28 giugno, per una coppia di escursionisti olandesi in difficoltà sul Baldo.

La coppia, formata da un 60enne e da una 58enne, ha chiesto l'intervento del 118 intorno alle 19.20. Lungo il sentiero 653, che da Bocca di Navene porta a Navene, a circa 400 metri di altitudine, la donna non riusciva più a proseguire perché sfinita.

Decollato verso il punto indicato dagli escursionisti, l'elicottero di Verona Emergenza ha inizialmente faticato a trovarli a causa della fitta vegetazione. Una volta individuati, i due sono stati recuperati con il verricello approfittando di un piccolo varco tra gli alberi.

L'uomo è stato lasciato nella piazzola della protezione civile di Malcesine, mentre la 58enne è stata portata in elibase a Verona e consegnata all'ambulanza per accertamenti.