Perdono l'orientamento sotto il Corno d'Aquilio, soccorsi due escursionisti

Intorno alle 14 di questo pomeriggio, 21 febbraio, il 118 di Verona è stato allertato da una coppia di escursionisti che aveva perso l'orientamento sotto il Corno d'Aquilio, nel territorio comunale di Sant'Anna d'Alfaedo.



Gli escursionisti erano un 41enne veronese di Colognola ai Colli ed una 42enne di Montebello Vicentino. Erano partiti dalla località Tommasi e pensavano di trovarsi vicino alla Grotta del Ciabattino. In realtà, da una verifica con il sistema di geolocalizzazione in dotazione al, è stato possibile risalire alla loro esatta posizione, la quale era distante da dove i due credevano di essere.Cinque soccorritori, lasciati i mezzi in zona Le Coste, hanno risalito il sentiero numero 234 e li hanno rinvenuti a circa 1.100 metri di quota, una trentina di metri più in basso rispetto al sentiero. La squadra ha riportato gli escursionisti sul tracciato corretto e poi è rientrata insieme a loro.