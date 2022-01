Si perdono all'altezza del ponte tibetano, due escursionisti soccorsi in Valsorda

Nel tardo pomeriggio di ieri, 24 gennaio, due giovani escursionisti hanno smarrito la traccia del sentiero in Valsorda, finendo bloccati in un bosco sopra salti di roccia. I due, un 22enne ed un 23enne di Ferrara, erano partiti da Cerna, si sono persi all'altezza del ponte tibetano ed intorno alle 18.30 hanno allertato i soccorsi.



(La jeep del soccorso alpino di Verona)

Sono stati gli operatori del soccorso alpino di Verona, allertati dal 118, a riportare i due ragazzi a Cerna. I soccorritori sono rimasti in contatto telefonico con gli escursionisti per tutto il tempo e li hanno geolocalizzati confrontando le coordinate Gps ricevute da entrambi i cellulari. Un soccorritore è subito arrivato sul posto con mezzi propri, raggiunto poi da una squadra da Verona avvicinatasi il più possibile con un fuoristrada. La squadra ha infine aiutato i due giovani a superare un vaio e a risalire sul sentiero, accompagnandoli in jeep al punto da cui la loro escursione era partita. L'intervento si è concluso verso le 21.