Due escursionisti ed un cane in difficoltà sul Monte Baldo: salvati dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti sul monte Baldo per salvare due giovani escursionisti e un cane finiti in un canalone ghiacciato dopo aver perso il sentiero per tornare indietro.

I due giovani avevano raggiunto il rifugio Fiori del Baldo a 1800 metri di quota quando hanno intrapreso la via del ritorno, ma percorrendo una scorciatoia hanno perso il sentiero, trovandosi in difficoltà per il ghiaccio. I vigili del fuoco ricevuta la chiamata di soccorso, hanno localizzato gli escursionisti a qualche centinaio di metri del tracciato della vecchia funivia: i due e il cane sono stati raggiunti dalla squadra di terra dei pompieri di Bardolino, che li hanno subito portati su uno spiazzo dove sono stati imbarcati sull’elicottero Drago 71, intanto arrivato in supporto per la ricerca soccorso.

La coppia e l'animale sono stati portati nel piazzale della partenza della vecchia funivia in località Prada di San Zeno, dove, infreddoliti, sono stati assistiti dal personale dei vigili del fuoco. Alle operazioni di soccorso ha preso parte anche il soccorso alpino, intanto arrivato sul posto.