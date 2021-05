Perdono sentiero e orientamento in Valsorda, recuperate due escursioniste

Non riuscivano più a trovare il sentiero, le due 29enni aiutate questo pomeriggio, 23 maggio, dal soccorso alpino veronese in Valsorda, nel territorio comunale di Marano di Valpolicella.

Non erano ancora le 13.20, quando dalla centrale del 118 è giunta la chiamata al soccorso alpino di Verona per raggiungere due escursioniste ravennati che non riuscivano più ad orientarsi. Il punto in cui le due ragazze si trovavano è stato comunicato ai soccorritori via Whatsapp e due tecnici si sono diretti lì partendo uno da Malga Biancari e l'altro con un fuoristrada da Verona.

Le giovani sono state raggiunte e riaccompagnate sul sentiero e poi verso la loro auto.