Escursionista s'infortuna per salire alla Rocca del Garda: recuperato dal Soccorso alpino

Erano circa le 17.30 di lunedì, quando una del Soccorso alpino di Verona è intervenuta sul sentiero che sale alla Rocca del Garda per aiutare un escursionista che, dopo aver messo male il piede, aveva riportato una sospetta distorsione al ginocchio.

I soccorritori hanno raggiunto il 57enne di Monza e gli hanno immobilizzato la gamba, per poi caricarlo in barella e trasportato fino al rendez vous con l'ambulanza.