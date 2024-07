Giovane escursionista si perde in Valsorda, ma viene ritrovato dai soccorritori

Si è fortunatamente conclusa con successo l'operazione di soccorso di un escursionista disperso in Valsorda. L'intervento, che secondo quanto è stato riferito ha coinvolto il Soccorso alpino e il Soccorso speleologico di Verona, ha avuto luogo nel pomeriggio di lunedì 15 luglio, quando una squadra di soccorritori, inizialmente impegnata nei preparativi per un eventuale intervento in forra nel territorio bresciano, è stata invece dirottata per un'emergenza in Valsorda.

In base a quanto si apprende, verso le ore 15.30 un escursionista di 35 anni, residente a Negrar di Valpolicella, ha contattato i soccorsi dopo che si sarebbe smarrito. Stando a quanto spiegato dai soccorritori, una volta uscito dalla traccia del sentiero, il giovane si sarebbe perso, venendosi poi a trovare in uno stato di estrema stanchezza. Le prime coordinate fornite si sarebbero rivelate imprecise, ma nonostante questo i soccorritori hanno comunque iniziato le ricerche sul sentiero che dalla località Manune conduce al Molin del Cao.

Una volta sul posto, nonostante i ripetuti richiami, l'escursionista non avrebbe inizialmente risposto. Anche le successive coordinate fornite sarebbero state imprecise. La svolta nelle ricerche si è infine avuta quando l'uomo ha spiegato il percorso che aveva seguito, riferendo di trovarsi all'esterno di una grotta. Seguendo così le indicazioni del trentacinquenne, i soccorritori gli hanno chiesto di cercare il bollino del catasto grotte, scoprendo che in realtà si trovava di fronte al Bus del Cao.

Una volta individuato il punto esatto, la squadra di soccorso è così facilmente riuscita a raggiungere l'escursionista, riportandolo sul sentiero e accompagnandolo in jeep fino a Malga Biancari. L'uomo, seppur disorientato e in condizioni di affaticamento, non ha riportato gravi conseguenze.