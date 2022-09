Escursionista precipita sul Baldo, recuperata e portata d'urgenza in ospedale: è grave

Grave incidente in montagna nel Veronese nel pomeriggio di lunedì.

Intorno alle ore 15 un'escursionista, insieme al marito stava percorrendo la variante per esperti il sentiero che conduce al rifugio Telegrafo sul monte Baldo, il Passo del Camino, sul versante lago, quando è ruzzolata per un centinaio di metri.

La donna, di cui attualmente non si conoscono le generlità, è stata poi recuperato dall'elicottero di Trento emergenza e affidata alle cure del 118, che l'ha elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a causa delle gravi ferite riportate. Pronta a intervenire una squadra del Soccorso alpino di Verona ferma a Rivoli per un eventuale imbarco.