Si perde al Vajo dell'Orsa: 36enne escursionista recuperato in tarda serata

Si sono concluse intorno alle ore 22 di giovedì le operazioni di Soccorso alpino e vigili del fuoco Verona, andati in aiuto di un escursionista che si era perso nella parte alta del Vajo dell'Orsa.

Il 36enne di Bussolengo aveva percorso il sentiero che da località Spiazzi conduce al Santuario Madonna della Corona, ma superato il luogo sacro in direzione di Ferrara di Monte Baldo era giunto nei pressi del Vajo dell'Orsa, dove ha perso l'orientamento. A quel punto, con il proprio cellulare è riuscito a dare l'allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco e a comunicare la propria posizione.

Attivato il Soccorso alpino, una squadra di pompieri partita dal distaccamento di Bardolino è arrivata nella zona del santuario e, dopo essersi congiunti con i primi, hanno proseguito a piedi per intercettare il 36enne: una prima squadra è scesa dall'alto, da località Fraine Basse, e lo ha raggiunto, seguita da una seconda che ha percorso il medesimo itinerario.

L'uomo era infreddolito e in stato confusionale, ma si è dimostrato presto collaborativo riuscendo a camminare autonomamente assieme al personale andato in suo aiuto. Temendo i principi di un'ipotermia, i soccorritori hanno chiesto l'intervento dell'elicottero di Trento, abilitato al volo notturno, e hanno accompagnato il 36enne nella salita verso il prato di Malga Orsa, dove l'eliambulanza lo ha recuperato con un verricello corto per poi trasportarlo all'ospedale di Rovereto per gli opportuni accertamenti.