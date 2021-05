Escursionista s'infortuna nella zona del Baldo: recuperato in elicottero

L'elicottero di Verona Emergenza è stato chiamato all'intervento nel pomeriggio di martedì, per soccorrere una persona in difficoltà nella zona del Monte Baldo. Intorno alle 17.15 dunque il mezzo si è alzato in volo in direzione del sentiero n.33, nel tratto compreso tra Prada a Brenzone, dove un escursionista tedesco, che si trovava in compagnia della moglie, era scivolato riportando la probabile frattura di una gamba.

La fitta vegetazione ha impedito all'elicottero di avvicinarsi, così il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello per una trentina di metri, a circa un chilometro di distanza dal ferito, seguito da medico ed infermiere. L'elicottero ha poi imbarcato 5 tecnici del Soccorso alpino di Verona in supporto alle operazioni, che sono stati fatti sbarcare nelle vicinanze e raggiuti poi da altri due operatori.

Una volta messo sulla barella, l'escursionista infortunato è stato trasportato per circa un chilometro, fino ad arrivare ad un prato dove l'eliambulanza è riuscita ad atterrare. Il cinquantenne tedesco è stato dunque trasportato all'ospedale di Borgo Trento, mentre la moglie è rientrata con i soccorritori.