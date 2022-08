Escursionista si infortuna durante la salita sul Baldo: recuperato e portato in ospedale

Erano circa le 11 di domenica, quando l'elicottero di Verona emergenza è volato sulle creste di Cima Valdritta, sul Monte Baldo, per il recupero di un escursionista che si era infortunato durante la salita con un amico.



Si tratta di un 51enne di Bussolengo che avrebbe messo male il piede, riportando una sospetta distorsione del ginocchio quando si trovava poco sotto alla vetta, riuscendo però a proseguire la marcia fino all'uscita dal canalino in cui si trovava, per fermarsi in un punto più agevole.Individuato dall'equipaggio dell'elisoccorso, l'uomo è stato portato a bordo dal tecnico con il mezzo in hovering ed è stato poi condotto all'ospedale di Peschiera, mentre il suo compagno è riuscito a rientrare in autonomia.