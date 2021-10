Escursionista s'infortuna nella zona di Garda: recuperata e condotta in ospedale

Erano circa le ore 18 di domenica quando il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un'escursionista quarantenne, che si era fatta male mentre in compagnia percorreva una strada sterrata nella zona di Garda.

La donna, che aveva riportato una sospetta frattura della gamba, è stata raggiunta dell'ambulanza e da un soccorritore che vive nelle vicinanze per un eventuale supporto: una volta caricata a bordo, è stata trasportata in ospedale.