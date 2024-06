Cade lungo il sentiero e si ferisce: intervento del Soccorso alpino a Cavaion Veronese

Nel pomeriggio di sabato 8 giugno, verso le ore 15, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona per un intervento a Cavaion Veronese, in località Casette, dove un'escursionista è scivolata su un sentiero. La donna, una cinquantatreenne di nazionalità moldava, si sarebbe trovata in compagnia di un'altra persona quando avrebbe messo male il piede durante una ripida discesa, riportando in seguito una sospetta frattura della tibia.

La squadra di soccorso, accompagnata dal personale sanitario dell'ambulanza, ha rapidamente raggiunto l'infortunata. Dopo averle prestato le prime cure sul posto, la donna è stata immobilizzata e sistemata su una barella.

La signora è stata quindi trasportata a spalla dai soccorritori per circa un quarto d'ora fino all'ambulanza. Quest'ultima l'ha poi accompagnata all'ospedale di Peschiera del Garda per svolgere ulteriori accertamenti e prestarle tutte le cure necessarie.