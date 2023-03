Escursionista in difficoltà a Torri del Benaco, intervento del soccorso alpino

Il soccorso alpino di Verona riferisce in una nota di essere stato allertato attorno alle ore 14 di sabato 25 marzo, a seguito della chiamata ricevuta da un'escursonista . Quest'ultma, in base a quanto si apprende, sarebbe «uscita dal sentiero» nei boschi sopra l'abitato di Pai e si sarebbe poi «persa tra la vegetazione intricata», non riuscendo più a ritrovare il percorso seguito all'andata.

Gli operatori del soccorso alpino sono quindi dapprima riusciti a risalire alle coordinate del punto in cui si trovava, quindi un soccorritore è subito partito da Malcesine, mentre si preparava ad intervenire anche una squadra in addestramento a Prada. Fortunatamente il soccorritore è riuscito ad avvicinarsi in macchina, per poi proseguire a piedi per un dislivello di circa cento metri fino a individuarla e raggiungerla.

Secondo quanto riportato dal soccorso alpino, la donna, una signora di 53 anni di Verona, «stava bene» ed è quindi stata riportata sulla strada e accompagnata alla sua macchina parcheggiata a Pai di Sopra.