Caduta sul monte Baldo: escursionista in codice rosso all'ospedale

Un incidente in montagna è stato segnalato nella giornata di venerdì 18 agosto. In base a quanto riferito dai soccorritori, una persona, si tratterebbe di una donna cinquantenne, sarebbe scivolata e caduta per un pendio lungo il sentiero che conduce al Telegrafo sulla variante 658 del monte Baldo.

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle ore 15.30 di venerdì. Non appena scattato l'allarme, è intervenuto il personale del Soccorso alpino con un elicottero. L'escursionista rimasta ferita è stata quindi recuperata e successivamente accompagnata in codice rosso all'ospedale.