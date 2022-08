Bloccato sulla ferrata dalla stanchezza, escursionista viene tratto in salvo

È stato attivato poco prime delle ore 13 di domenica il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno, su chiamata del gestore del Rifugio Cesare Battisti che aveva ricevuto l'allarme, per un escursionista che si trovava bloccato lungo la Ferrata del Vaio Scuro, sul Fumante.

Come riferiscono i colleghi di VicenzaToday, si trattava di un 24enne di Cologna Veneta, il quale si trovava fermo su un terrazzino sulla variante impegnativa, non essendo più in grado di avanzare a causa della stanchezza.

A quel punto una squadra ha raggiunto Giazza con il fuoristrada, per poi avvicinarsi a piedi e risalire la ferrata. Una volta raggiunto il giovane i soccorritori lo hanno calato fino al sentiero e, dopo averlo assicurato con una corda corta, lo hanno accompagnato lungo il tragitto alla sua macchina, con la quale si è allontanato in autonomia.