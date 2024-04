Escursionista ferita sul Baldo per una caduta sassi: portata in ospedale in elicottero

Intervento non facile quello compiuto dal 118 nella tarda mattinata di lunedì sul Monte Baldo.

L'allerta infatti è scattata intorno alle 11.30 per un'escursionista rimasta ferita mentre si trovava sul versante orientale, nel territorio di Ferrara di Monte Baldo. La donna si trovava in compagnia, quando sarebbe stata colpita da alcuni sassi nelle vicinanze del canalone Osanna.

Lanciato l'allarme, l'escursionista è stata raggiunta dal personale del 118 in elicottero e condotta all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo, a causa dei traumi riportati.