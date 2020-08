Si fa male durante un'escursione in compagnia: la raggiunge il Soccorso Alpino

Erano da poco passate le 16 di giovedì, quando il Soccorso alpino di Verona è stato allertato dalla Centrale del 118 per un'escursionista che si era procurata un probabile trauma alla caviglia in zona Pai, non distante dal ponte tibetano, nel comune di Torri del Benaco.

La donna, M.M., 75 anni, di Mantova, che in compagnia era partita dalla Chiesetta di San Siro, è stata raggiunta da una squadra, che, dopo averle prestato le prime cure, l'ha accompagnata all'ambulanza.

