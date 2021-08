Sistema il giardino con un escavatore che si ribalta: ferito in codice rosso

Via Barco, 6

Incidente agricolo nel tardo pomeriggio di mercoledì in provincia di Verona.

Stando alle prime informazioni giunte, privato stava eseguendo della manutenzione al giardino della propria abitazione di Tregnago con un escavatore, quando è rimasto coinvolto nel ribaltamento del mezzo.



Al civico 2 di via Barco si sono precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, oltre ai vigli del fuoco con una squadra da Caldiero: dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito sarebbe in codice rosso.Sul posto anche i carabinieri per gli aggiornamenti del caso.