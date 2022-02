Nascondeva nei calzini eroina thailandese, più potente e costosa: arrestato dalle Volanti a Verona

Conosciuta come la "thailandese", si tratta di una qualità di eroina molto rara, spiegano dalla Questura di Verona, che deve il suo nome all’area geografica in cui storicamente ne viene registrata la produzione più importante. La sua lavorazione richiede competenze e attrezzatura maggiori, oltre a tempi più lunghi, e proprio il maggior grado di raffinazione della sostanza comporta la produzione di una quantità inferiore di prodotto finale, il quale però contiene una percentuale di principio attivo molto più elevata rispetto all’eroina tradizionale. Caratteristica che rende questa varietà più costosa e quindi destinata ad acquirenti con una discreta capacità di spesa.

«Si tratta dell’eroina più pura tra quelle esistenti sul mercato – ha precisato la dottoressa Vanessa Pellegrino, dirigente delle Volanti della Questura di Verona –. Le 32 dosi sequestrate, ieri, dagli agenti delle Volanti contenevano circa 0.20 grammi ciascuna, una quantità che potrebbe sembrare modestissima, ma dagli effetti molto potenti».

Più 7,5 grammi di questa droga sono stati trovati nascosti all'interno dei calzini che uno spacciatore indossava quando giovedì è stato fermato intorno alle ore 13 in piazzale Olimpia a Verona. I poliziotti delle Volanti hanno deciso di fermarlo durante un servizio di routine di controllo del territorio, durante il quale hanno notato uno uomo che si è avvicinato al 31enne per poi allontanarsi frettolosamente dopo avergli consegnato del denaro in cambio di qualcosa. Supponendo potesse trattarsi di sostanze stupefacenti, e che il presunto pusher poteva averne ancora addosso, gli agenti sono intervenuti: nascoste in una intercapedine del tavolino del bar a cui era seduto il pusher, i poliziotti hanno trovato 8 dosi di eroina bianca thailandese, mentre nei calzini erano presenti altre 24 dosi della medesima sostanza e 3 involucri termosaldati contenenti cocaina.

Al termine degli accertamenti, il giovane è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la droga rinvenuta è stata sequestrata, insieme a 80 euro in contanti, ritenuti il frutto dell’attività di spaccio. Venerdì mattina il 31enne è comparso davanti al giudice che, dopo aver convalidato l’arresto, ha concesso il nulla osta all’espulsione.