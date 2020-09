Fermato a Verona con addosso eroina e contanti: cinquantenne in manette

Un uomo, nel pomeriggio di martedì, è stato arrestato dai carabinieri di Verona nella zona di Porta Vescovo con l'accusa di spaccio.

I militari della sezione radiomobile infatti, hanno sorpreso un cinquantenne francese, già noto per reati legati al mondo della droga, mentre stazionava in Vicolo Madonnina con nascosti addosso 3 grammi di eroina già suddivisi In dosi. L'uomo, senza fissa dimora e senza occupazione, è stato trovato in possesso anche di 270 euro in contanti, ritenuti dalle forze dell'ordine il frutto dell'attività illecita e pertanto sequestrati.

Arrestato, lo straniero mercoledì mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida: confermato il provvedimento, sono stati chiesti i termini a difesa e il processo è stato rinviato al 9 novembre 2020.

