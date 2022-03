Marijuana ed eroina nascosti dentro e fuori il bar: resterà chiuso per 30 giorni

È stato eseguito nella mattinata di venerdì 18 marzo, dal personale della Polizia Amministrativa della Questura di Verona, il provvedimento di sospensione per 30 giorni dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande al titolare dell’esercizio commerciale “Rock Bar”, situato in città in Stradone Santa Lucia.

Il provvedimento del Questore scaligero è stato emesso in applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., in seguito all'ennesima verifica delle Volanti effettuato lo scorso venerdì nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, durante la quale sono stati rinvenuti consistenti quantitativi di marijuana ed eroina, già suddivise in dosi pronte al consumo, nascosti in vari punti del locale, sia all'interno, sia nel cortile posteriore.

In precedenza gli operatori delle Volanti avevano riscontrato la presenza di individui gravati da precedenti penali e di Polizia e, proprio nel mese di dicembre dello scorso anno, avevano eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un soggetto che doveva scontare 1 anno e 11 mesi di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti.

Dalla Questura riferiscono che dagli accertamenti sarebbe emerso che il locale è un abituale luogo di incontro di avventori gravati da precedenti penali e di polizia, segnatamente riferiti alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Analogo provvedimento di sospensione per 15 giorni era stato già emesso dal Questore di Verona nell’agosto del 2020, per le medesime motivazioni.