Eroina e marijuana: altri due pusher arrestati a Verona dai carabinieri

Le operazioni dei carabibieri contro lo spaccio di droga a Verona, hanno portato all'arresto di altri due pusher nei giorni scorsi.

In via del Ponte i militari della stazione di Parona Valpolicella hanno sottoposto a controllo un 28enne marocchino residente in città, celibe e con precedenti. Il giovane è stato trovato in possesso di 42 grammi di eroina, suddivisi in dieci dosi, e 57 grammi di marijuana: il tutto nascosto sulla sua persona e verosimilmente destinato alla vendita. Arrestato, il 28enne è stato condotto nel carcere di Montorio su disposizione del Pm.

Mercoledì invece sono stati i militari della stazione di San Massimo a fermare, in via Zancle, un 37enne tunisino. L'uomo, con precedenti e senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 57 grammi di eroina, il materiale utile al confenzionamento dello stupefacente e 1310 euro ritenuti il frutto dell'attività di spaccio.

Arrestato, anche il 37enne è stato condotto nella casa circondariale di Verona.