Fermato con eroina e hashish dalla polizia locale: 21enne in manette a Verona

Un nuovo arresto per spaccio di droga è stato messo a segno dalla polizia locale di Verona nel quartiere di Borgo Roma, in via Veglia.

Gli agenti del Reparto Territoriale hanno fermato un 21enne di origine tunisina con 12 grammi di eroina e circa 30 grammi di hashish, ritenuti pronti per essere smerciati nella zona sud della città e nei parchi della zona, compresso quello di Santa Teresa, dove nei giorni scorsi erano scattate le manette per un altro individuo con le medisime accuse.

L'udienza per direttissima a carico del 21enne si terrà lunedì mattina.