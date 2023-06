Fermato davanti all'ingresso della stazione, aveva eroina e cocaina: 45enne in manette

Lo spaccio di sostanze stupefacenti è ancora una volta al centro di un'operazione dell'Arma. Nella mattinata di venerdì 23 giugno infatti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bonifacio hanno tratto in arresto un 45enne italiano pregiudicato, residente in provincia di Verona, colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio.

Secondo quanto riferiscono i militari, l'uomo stazionava davanti all'ingresso della stazione ferroviaria e alla loro richiesta di declinare le sue generalità, sarebbe apparso immotivamente noioso. Sottoposto a controllo, sarebbe stato trovato in possesso di 7 dosi di eroina e di 6 dosi di cocaina, pronte per essere cedute ad eventuali consumatori.

A quel punto la perquisizione è stata estesa all'abitazione dell'uomo, dove i carabinieri avrebbero recuperato ben 15 flaconi di metadone, illegalmente detenuti, che sono stati sequestrati

Il 45enne sabato mattina è comparso davanti al tribunale scaligero, che ne ha convalidato l'arresto e patteggiato una pena di 4 mesi di reclusione, oltre a 900 euro di multa.