Erika, trovata nuda nel Tartaro: in attesa dell'autopsia, proseguono le indagini

È di Erika Boldi il corpo recuperato domenica dal fiume Tartaro a Vigasio. I tatuaggi della 26enne originaria di Mantova hanno aiutato gli inquirenti nella sua identificazione ed ora la Procura scaligera ha aperto un fascicolo sul caso. A condurre le indagini sono i carabinieri della sezione investigativo-scientifica di Verona, coordinati dal tenente colonnello Stefano Mazzanti, che già il 7 luglio si erano diretti sul posto insieme ai colleghi della Compagnia di Villafranca per dare il via ai rilievi.

La giovane è stata trovata nuda, avvistata da un addetto alla manutenzione del corso d'acqua che ha lanciato l'allarme. La corrente potrebbe aver portato via i vestiti che la 26enne aveva addosso, ma il corpo potrebbe essere rimasto troppo poco tempo perché ciò potesse verificarsi. Hanno così preso il via gli accertamenti dei militari per ricostruire le ultime ore di vita della ragazza, in attesa degli esami dell'autopsia che rivelino le cause del decesso, che verrò svolta nel pomeriggio di martedì dalla dottoressa Bortolotti: ad una prima valutazione infatti non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sulla 26enne, che però si sospetta non sia annegata ma potrebbe essere stata gettata in acqua quando già non c'era più niente da fare.

Erika avrebbe avuto importanti problemi di tossicodipendenza. Nel weekend avrebbe detto ai genitori che sarebbe andata a casa di un'amica, con la quale poi avrebbe litigato, abbandonando così la sua abitazione e la sua compagnia. Le telecamere di un locale di Villafranca l'avrebbero immortalata nella serata di sabato insieme ad altre persone, con le quali si è poi allontanata. Da lì si sarebbero perse le sue tracce fino al ritrovamento avvenuto nella mattinata di domenica.

Conoscenti e familiari sono stati ascoltati dai carabinieri, che al momento non scartano nessuna ipotesi: la morte della giovane potrebbe non essere legata ad un episodio di violenza, ma qualcuno potrebbe aver deciso di liberarsi del corpo per non dover rispondere a situazioni scomode. Saranno le indagini a stabilire cosa è accaduto.