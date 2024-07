Erika è morta per annegamento: trovati i vestiti sulle sponde del Tione

È morta per annegamento Erika Boldi, la ragazza di 26 anni di San Martino dell'Argine, provincia di Mantova, il cui corpo è stato recuperato domenica 7 luglio alle griglie del fiume Tartaro, a Vigasio. A stabilirlo è stata l'autopsia svolta dal medico legale Federica Bortolotti, in presenza del perito di parte nominato dalla famiglia. Questo dunque il primo responso arrivato dall'esame autoptico, mentre per conoscere il risultato del tossicologico occorrerà attendere ancora qualche giorno.

Un risultato che, seppur parziale, sembra allontanare ulteriormente l'ipotesi del coinvolgimento di altre persone nella morte della sfortunata ragazza, sul cui corpo non sono stati ravvisati particolari segni di violenza. Le indagini dei carabinieri della sezione investigativo-scientifica di Verona, coordinati dal tenente colonnello Stefano Mazzanti, in ogni caso proseguono per ricostruire le ultime ore di vita della 26enne.

Sul sponde del Tione, nella zona di via Messedaglia, sono stati trovati gli abiti di Erika, poco lontano dall'ultimo bar in cui è stata vista. Buttati a terra ma abbastanza vicini tra loro e farebbero pensare che sia stata lei stessa a toglierseli.

La giovane potrebbe dunque essersi immersa volontariamente nel corso d'acqua per rinfrescarsi, così come non è da escludere il gesto estremo o la caduta accidentale. Il Tione infatti confluisce nel Tartato e la corrente potrebbe aver trascinato il corpo fino alle griglie di Vigasio.

Le telecamere cittadine, i cui filmati sono stati vagliati dalle forze dell'ordine, mostrano la ragazza ancora in vita nella zona del Tione alle 3 del mattino, mentre in precedenza era stata immortalata dall'occhio elettronico di un bar: quella la sera la giovane potrebbe averne girato più di uno. Stando al racconto di un barman pubblicato sulle colonne de L'Arena, la ragazza quella sarabba stata in compagnia di un'amica ed entrambe sono apparse agli occhi dell'uomo piuttosto alterate, ma ad un certo punto avrebbero litigato ed Erika se ne sarebbe andata.

Erika aveva gravi problemi di tossicodipendenza da qualche anno, ma la madre, al Corriere della Sera, ha raccontato che stava intraprendendo un percorso per uscire dal tunnel e che non aveva mai manifestato propositi suicidi.