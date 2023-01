Parcheggi esauriti e folla in centro nel giorno dell'Epifania a Verona

I saldi iniziati giovedì, il ponte dell'Epifania e il cartellone degli eventi per questa giornata, hanno portato ad un altro pienone per il centro di Verona.

Già nella mattinata di venerdì infatti si sono registrate code al casello di Verona Sud, per il grande numero di auto dirette verso il cuore della città.

Esauriti tutti il parcheggi del centro, come comunicato dalla polizia locale tramite il suo canale social, la quale ha chiuso l'accesso a corso Porta Nuova già poco dopo le ore 13, con le auto che sono state quindi indirizzate nelle strade limitrofe.

Grande afflusso di visitatori registrato in centrocittà e alla Casa di Giulietta.