Epatite acuta di origine ignota, bimba di 10 anni ricoverata a Borgo Trento

Presentava uno strano colorito giallastro e aveva un forte mal di pancia associato a nausea, vomito e diarrea. Con questi sintomi una bambina di 10 anni è stata ricoverata venerdì scorso, 22 aprile, all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Potrebbe essere il primo caso in Veneto dell'epatite acuta di origine ignota che sta colpendo bimbi in Italia e in altri paesi europei. La conferma, riportata da Angela Pediriva su Il Gazzettino, è stata data dalla responsabile della prevenzione della Regione Veneto Francesca Russo. Mentre l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha spiegato che la piccola aveva i classici sintomi dell'infiammazione epatica. Infiammazione poi confermata dagli esami del sangue. Le condizioni della paziente stanno comunque migliorando ed i medici sono al momento alla ricerca di cosa possa aver causato questa epatite acuta.

Sull'epatite acuta di origine misteriosa in età pediatrica, il Ministero della Salute ha emesso un'allerta chiedendo a tutte le istituzioni sanitarie di segnalare possibili casi. Due adolescenti erano già stati ricoverati per epatite acuta nel gennaio scorso a Borgo Trento, ma la loro età potrebbe non farli entrare nella casistica di questa particolare malattia. La bimba di 10 anni ricoverata qualche giorno fa potrebbe essere invece il primo vero caso di una malattia che tra i bambini è rara. Ed è stata proprio una inspiegabile crescita di diagnosi nel Regno Unito A far scattare l'allarme in Europa.

Allarme giustificato anche dall'ignota origine della malattia. Per il professore dell'università di Padova Andrea Crisanti, l'ìpotesi più plausibile è quella di un'infezione da adenovirus, ma lo stesso Crisanti a Today ha aggiunto che è ancora prematuro esprimersi con sicurezza su questo fenomeno.