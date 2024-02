Animalisti a Verona contro Eos: «Grideremo ai cacciatori il nostro disprezzo»

È confermato per domani, 17 febbraio, il presidio autorizzato agli animalisti contro l'evento espositivo Eos, in programma a Veronafiere da domani a lunedì. E per richiamare il maggior numero di partecipanti i militanti del movimento 100% Animalisti hanno affisso striscioni in stazione a Genova e sul ponte del quartiere Loreto a Bergamo.

La questura di Verona ha concesso ai manifestanti una zona davanti al quartiere fieristico dove domani sarà inaugurato la fiera dedicata agli appassionati di caccia, pesca, tiro sportivo e nautica. Inoltre, le forze dell'ordine hanno messo a disposizione anche un autobus per accompagnare gli animalisti nel punto in cui si terrà il presidio, anche per evitare contatti con i cacciatori che saranno in città per partecipare a Eos.

Nell'edizione di due anni fa, infatti, ci furono degli scontri. Due cacciatori finirono al pronto soccorso e due animalisti furono denunciati per lesioni e uso di arma impropria. E la data del loro processo è stata fissata per il prossimo 14 maggio nel tribunale di Verona.

«Tra tutti gli aguzzini degli animali, i cacciatori sono senz'altro i peggiori - hanno scritto i militanti di 100% Animalisti - Mentre allevatori, vivisettori e pellicciai negano o cercano di giustificare quello che fanno, i cacciatori se ne vantano. Sono orgogliosi di uccidere e tormentare creature indifese. E sono pericolosi per tutti perché distruggono l'ambiente. Per tutti questi motivi sabato saremo a Verona e grideremo ai cacciatori tutto il nostro disprezzo. La caccia deve essere abolita».