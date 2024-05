Raccolta fondi in memoria di Emiliano Demori. «Uomo dal cuore grande»

«Servirebbe un libro per raccontare tutto ciò che ha fatto nella vita». E altri libri per raccontare le vite che ha aiutato con determinazione e discrezione. Sono tante le testimonianze di gratitudine degli amici di Emiliano Demori, 46enne di Angiari, morto mercoledì 8 maggio per un tumore. Testimonianze che sono state condivise sabato scorso durante il funerale celebrato a Casette di Legnago. E testimonianze che si stanno trasformando in un aiuto concreto per la famiglia, compaosta dalla moglie Sabrina e dai figli Leonardo di 12 anni e Arianna di 9 anni.

Gli amici di Emiliano Demori hanno infatti organizzato una raccolta fondi su GoFundMe. Raccolta che con meno di cento donazioni in pochi giorni ha già superato i 5mila euro. «Ha lottato contro un terribile tumore per oltre quattro anni - hanno raccontato gli organizzatori della colletta online - sfidando ogni diagnosi che gli era stata fatta e che gli dava da subito pochissimo tempo di vita, per lottare e veder crescere i suoi due figli e per continuare a restare accanto alla sua amata Sabrina».

Una straordinaria generosità per «un uomo dal cuore grande», come ripetono gli amici. Ma Emiliano Demori era anche un uomo dai molteplici interessi, con due grandi passioni: la falegnameria e il pugilato. Il 46enne era un eccellente ebanista, ma anche un tecnico sportivo di pugilato di primo livello e istruttore di gym boxe. Nel 2006 aveva partecipato agli Europei di Budapest di kung fu shaolin e insegnava pugilato all’Accademia Pugilistica Veronese Ruga, che lo ha ricordato così: «Emiliano è stato un esempio di coraggio e tenacia per chiunque abbia avuto l'onore di stare al suo fianco». Inoltre, allenava anche i giovani seguiti dalla cooperativa sociale Aretè, diventando una guida per la loro maturazione ed un esempio virtuoso di speranza.