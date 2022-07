Emergenza cinghiali, dal Veneto appello al governo: «Incidenti stradali aumentati e danni insostenibili all'agricoltura»

«A Roma abbiamo ribadito la necessità di ampliare il periodo di caccia al cinghiale, il bisogno di rafforzare la vigilanza venatoria e l’opportunità di dare alle Regioni la possibilità di effettuare piani di controllo e selezione nelle aree protette». Lo ha detto l'assessore all’Agricoltura del Veneto e coordinatore della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, Federico Caner, nell’incontro con la stampa nella capitale, assieme al collega di Giunta, Cristiano Corazzari. All'appuntamento hanno partecipato, in presenza ed in videocollegamento, tutti gli assessori delle Regioni e delle Province autonome, nonché il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.

«Questa questione non è più rinviabile: ci sono diverse emergenze sul tavolo del governo e una di queste è sicuramente quella legata agli ungulati – ha sottolineato Caner -. I danni in agricoltura sono insostenibili e le nostre strade non sono più sicure. Infatti, è aumentata drasticamente la frequenza di incidenti stradali, spesso anche gravi, causati dagli ungulati e tra la popolazione c’è grande preoccupazione legata anche al diffondersi della peste suina».

«I cinghiali vanno portati fuori dalle città e dai centri turistici, deve essere esteso di due mesi il periodo di caccia al cinghiale e le Regioni devono essere libere di adottare i loro piani di contenimento aumentando i soggetti abilitati al controllo. - ha concluso l’assessore del Veneto -. Le nostre istanze sono sul tavolo del governo, ora attendiamo con urgenza il provvedimento per frenare una situazione fuori controllo da mesi sull’intero territorio nazionale».