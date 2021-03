Recuperata in elicottero coppia di escursionisti infreddoliti e persi in montagna

Un uomo di Rivoli e una donna di Bardolino, partiti da località Canale, non hanno più trovato la strada giusta per raggiungere la loro meta. In loro aiuto è intervenuta una squadra del soccorso alpino e l'elicottero di Verona Emergenza

Intorno alle 16 di ieri, 10 marzo, il soccorso alpino di Verona è stato allertato per una coppia di escursionisti in difficoltà. I due erano un uomo di 64 anni di Rivoli Veronese ed una donna di 58 anni di Bardolino. Erano partiti da località Canale ed avevano programmato una camminata di un'ora e mezza, ma non arrivando più alla meta si sono resi conto di essere fuori dal percorso corretto.

In contatto telefonico con i soccorritori, la coppia è stata geolocalizzata lungo il sentiero numero 71 ed ha ricevuto istruzioni di non muoversi. Una squadra del soccorso alpino era infatti già partita per andar incontro alla coppia. I due escursionisti hanno però continuato a chiamare il 118, ripetendo di essere infreddoliti e spostandosi dal punto in cui si trovavano. È stato quindi l'intervenuto dell'elicottero di Verona Emergenza, che è risalito alla loro nuova posizione, li ha individuati e li ha recuperati calando con il verricello il tecnico di elisoccorso, per poi trasportarli a valle.